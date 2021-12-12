新冠肺炎｜ 日本疫情受控　皆因日本人基因與眾不同？

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情受控，即使在變種Omicron（奧密克戎）病毒肆虐的今天，日本似乎也未受影響。有日本科學家研究發現，這可能與日本人的基因「較特別」有關。



研究集中在名為「殺手T細胞」的淋巴細胞，並把焦點集中在一款名為HLA-A24的抗原。殺手T細胞在免疫系統負責殺死受病毒感染或受損的細胞，在免疫中扮演重要角色，而HLA-A24的抗原對激活殺手T細胞有重要作用。

研究人員發現，當把新冠病毒刺突蛋白上，名為QYI的肽注入有HLA-A24抗原的血液樣本中，會激發殺手T細胞自我增殖。

圖為11月30日，日本銀座商業區，途人正橫過馬路。（Reuters）

研究人員同時發現，殺手T細胞亦會對其他冠狀病毒上的類似的肽起反應，包括會導致流感的季節性冠狀病毒。研究結論指體內帶有HLA-A24抗原的人，因過去曾接觸過冠狀病毒，自然地建立免疫屏障，對付來襲的新冠病毒。

有60%的日本人身上都帶有HLA-A24抗原，在其他亞洲地區也頗為常見，但只有10%至20%的歐美人群帶有這抗原。

不過這研究只集中在殺手T細胞上，抗原對其他細胞的反應有待進一步研究。相關論文已在最新的《Communications Biology》 期刊發表。