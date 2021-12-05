新冠肺炎｜日本研究指Delta變種易讓感染細胞腫大　成重症化主因

日本東京大學醫科學研究所發現，經新冠肺炎Delta變種感染的細胞，被感染的細胞更容易形成腫塊，致使其死亡時做成肺部更大傷害。這或許解釋了為何感染Delta變種的人更容易重症化的原因之一。



研究利用倉鼠作實驗，感染新冠病毒，並發現感染Delta變種的倉鼠肺部細胞會更容易形成腫塊。腫大後的細胞較一般細胞大3.6倍，受Delta變種感染的倉鼠體重會變得更輕，肺炎症狀亦更嚴重。

圖為12月5日，日本東京大學醫科學研究所發布的比較相片，受Delta變種感染（右）的細胞明顯較左方肥大化。（東京大學醫科學研究所）

肺部組織的細胞一般整齊排列，若細胞腫大，當死亡時會對肺部造成更大傷害。這可能解釋了為何感染Delta變種的人，更容易重症化的原因之一。

Delta變種一個最大特徴是蛋白「P681R」的變異，這個變異被指讓病毒更容易複製和傳播，但Delta變種亦被指更容易讓患者重症化，理由未明。負責主導研究，東京大學醫科准教授佐藤佳表示，實驗結果症明P681R變異會是導致重症化的原因之一。