Omicron｜日本禁止外國留學生入境　語言學校改在網上授課

日本疫情趨緩後，11月初才剛放寬外國人的入境限制，但受到Omicron變異株的影響，日本政府緊急宣布原則上暫停所有外國人入境。這讓日本的語言學校大受影響，原本已經準備好要迎接留學生，現在計劃又得再度延後，讓業者苦不堪言。請看來自東京、特約記者施勗皓的採訪報導。



對著電腦螢幕，老師念一句學生跟着唸一句，教室裏頭原本應該坐滿學生，現在卻空蕩蕩，只能把課桌椅擺一擺，改成線上授課，新冠肺炎疫情下，留學生進不來日本，對語言學校衝擊很大。

日本受Omicron變異株影響，禁止外國留學生入境，日本語言學校面授課堂無期（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日語學校老師杉嶋vs.記者：「面對面教學的時候可以利用全身肢體，例如說這樣給學生看，或是看得到對方表情，但是線上授課的話就是看着畫面而已，所以面對面授課還是比較好，（教學上比較容易嗎？）對，確實是這樣。」 老師們說線上授課有難度，期待留學生回來上課，其實11月初日本政府才剛放寬邊境管制，讓新申請簽證的留學生和商務人士得以入境，沒想到申請流程還在跑，就碰上Omicron變異株，逼得日本再度緊急關閉國門，除了持有居留資格以外，所有外國人禁止入境。

日語學校東京語文學院校長洪肇洋：「11月開始放寬入境限制，我們也正在準備相關讓學生入境的手續，但Omicron變異株在世界各地蔓延，所以現在暫時12月都進不來了，我們這邊的學生一個人都還沒進來。」 對語言學校來說，現有的留學生畢業後，新的學生進不來等於沒收入，政府補助也有極限，校方無奈全寫在臉上。

日語學校東京語文學院校長洪肇洋：「真的滿慘的，從去年的4月開始將近整整兩年當中，結果只有去年10月到今年1月，大約兩個月的時間有學生能夠進來，不要說一年了，有人甚至等了兩年，最後有些學生只好決定放棄留學。」 日本疫情趨緩，好不容易才踏出開放的第一步，卻又立刻再收回，許多行業受到波及，咬牙苦撐不知道還能撐多久。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】