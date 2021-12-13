普京：樂意親自會見拜登

俄媒12月12日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，樂意在某個階段親自會見美國總統拜登（Joe Biden）。



俄羅斯國家電視頻道「俄羅斯-1」（Rossiya-1）12日發布一段影片顯示，總統普京向拜登表示，「我們肯定會（親自）會面，我真的很喜歡。」其言論是回應拜登曾指他們沒有在意大利羅馬二十國集團（G20）峰會上見面表示遺憾。

俄羅斯塔斯社（TASS）報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）其後接受採訪時強調，現在談論普京和拜登面對面會談事宜還為時尚早，稱這是一個未來的問題，「俄美關係形勢依然嚴峻，沒有理由高興。」

被問及是否可以說拜登政府在執行協議方面比前任總統更一致時，佩斯科夫表示：「不，你還不能這樣說。」

佩斯科夫指出，普京與拜登視像會晤時討論了與俄美兩國分歧有關、具有挑戰性的問題，「雙方的談話基調是積極的，他們互相尊重，亦尊重彼此的外交和政治經驗。」「不過，兩人提出的問題具挑戰性，而最重要的是，這些議題都存在分歧。」

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）12日則在美國全國廣播公司（NBC） 的「Meet the Press」節目中表示，在沒有緩和局勢的情況下，拜登和普京之間的面對面會談似乎不太可能。