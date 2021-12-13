北京冬奧外交風波：德國疑似「改口」　日本：考慮各國行動後判斷

美國、英國、澳洲等宣布不派官員出席北京冬季奧運會之際，日本首相岸田文雄12月13日宣布將考慮各國動向後判斷如何應對，德國新任外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）則改變之前抵制說法。



據日本共同網12月13日報道，關於美國提出不派政府代表出席2022年北京冬季奧運會的外交抵制，日本首相岸田文雄12月13日在日本眾院預算委員會會議上就日方如何應對稱：「將選擇適當時機切實公布，也會考慮各國的動向。」

中國外交部發言人汪文斌介紹說，目前已有不少國家元首、政府首腦和王室成員註冊出席北京冬季奧運會。（視覺中國）

多名日本政府和執政黨相關人士透露，政府正在討論不向2022年北京冬季奧運會派遣閣僚等政府高官，而是由擔任東京奧組委主席的參議員橋本聖子等出席。還出現了由日本奧委會（JOC）主席山下泰裕出席等多個方案，尚未做出決定。

中國環球網注意到，美國多個盟國表示，在冬奧會問題上，不會追隨美國。歐盟委員會發布一份聲明，不支持美國對冬奧會的立場，「此類平台（冬奧會）不應用於政治宣傳」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，雖然有些國家不想派官員出席北京冬季奧運會，但縱觀世界，沒有一個國家說拒絕運動員參加比賽。

值得一提的是，首次參加七國集團（G7）外長會議的德國新任外交部長貝爾博克12月12日也改變之前抵制北京冬季奧運會說法。

在德國電視台ZDF12月12日的一檔節目當中， 貝爾博克闡釋了處理北京冬季奧運會態度，「首先，我本人多年來一直參與有一定強度的運動。而奧運會是一項固定舉辦的體育慶祝活動。運動員花費數年時間做準備，有時甚至是花費半生的時光來準備參加奧運。這就是為什麼奧運會不應該被用於政治目的」。

在這之前，貝爾博克12月1日承諾在與中國打交道時採取「對話和強硬」的態度，表示沒有排除抵制北京冬季奧運會的可能性。