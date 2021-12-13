Tesla創辦人馬斯克Elon Musk當選《時代》週刊年度風雲人物

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）10月13日獲《時代》週刊選為2021年度最具影響力人物。



《時代》主編指出，馬斯克「對地球上的生命和地球外的生命有非凡的影響」。眾所周知，他對「美國現在生活中的許多事情」有着極端的主宰地位——從太空工業到汽車工業，再到擁有數百萬粉絲的他在社交媒體的影響力。

圖為《時代》週刊最新一期的封面，相中是當選2021年度風雲人物的Tesla創辦人馬斯克。（《時代》週刊封面照片）

他就獲選「年度風雲人物」接受採訪時坦言他對Tesla產品未來的「信心」，並表示他希望類似的電動車公司也能取得自己的成功。他還承認，Tesla汽車的自動駕駛功能受到很多質疑，是仍有「很多工作要做」。

每年《時代》都會選出年度最具影響力的人物、人物或團體。不管被選為風雲人物的影響是好是壞，他或它對世界產生影響，這就是它或他們被獲選的。雖然當中涉及讀者投票，人們可投票選出他們認為最有影響力的人或物，但這最後決定完全由雜誌的編輯做出。

在讀者投票中獲選2021年度風雲人物的是巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），結果已在12月較早時公布。 與此同時，美國樂壇新星、女歌手羅德里戈（Olivia Rodrigo）被評為年度最佳藝人，美國體操女王比拉絲（Simone Biles）被評為年度最佳運動員。



這是《時代》史上首次於YouTube公布年度風雲人物的當選者。