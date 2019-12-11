16歲少女通貝里膺《時代》年度風雲人物　「香港示威者」五強止步

美國《時代》周刊12月11日公布2019年度風雲人物（Person of the Year）結果，最終由16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）擊敗一眾政商和演藝界名人，獲《時代》選為最能夠代表2019年的人物，她也成為歷來最年輕的當選人。「香港示威者」入圍五強，最後未有獲選。

16歲環保少女通貝里獲選《時代》年度風雲人物（時代周刊）

16歲的通貝里自去年8月起，經常隻身前往瑞典國會前舉起「為氣候罷課」的標語抗議，要求政治人物採取行動，對抗氣候變遷，她之後又到美國示威，引起廣泛關注。

周刊總編輯費爾森塔爾（Edward Felsenthal）撰文解釋，通貝里就人類對家園作出掠奪的行為敲響警報，給破碎的世界帶來超越背景與國界的聲音，向世人展示了新一代領導者的風貌。

《時代》周刊編輯每年會選出年度風雲人物，日前已公布5強名單，分別是美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、美國總統特朗普（Donald Trump）、「告密者」（The Whistleblowers）、瑞典16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）和「香港示威者」。

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「公僕」獲選年度守護者

《時代》又選出「公僕」（Public servants）為年度守護者（Guardians of the Year）。同時選出美國國家女子足球隊為年度運動員、美國女歌手Lizzo為年度藝人、迪士尼總裁艾格（Robert Iger）為年度企業家等。

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在《時代》周刊舉辦的網絡讀者投票年度風雲人物中，候選人物包括氣候罷課的參與者、香港示威者、荷里活影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）、移民、美國女子足球隊、敘利亞庫爾德人、告密者、美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）等。

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