美國體操前隊醫性侵案達和解協議　國家奧委會賠償3.8億美元

美國體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）自1990年代起性侵大批女子，當中包括多名體操女運動員，他目前正在監獄服刑。多名受害人12月13日與美國奧委會（USOPC），以及其保險公司達成和解協議，USOPC會支付3.8億美元作賠償金。



路透社12月13日稱，根據法庭文件，逾500名受害人已索償。受害人包括體操女王「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles），以及另外兩名奧運體操金牌得主拉絲曼（Aly Raisman）和馬朗妮（McKayla Maroney），她們也有索償。

比拉絲：圖為2021年11月15日，美國體操女王「黑珍珠」比拉絲在洛杉磯出席活動。（Reuters）

美國體操協會（USAG）和USOPC同意預留部分董事會席位，讓性侵案受害人擔任董事會成員，以及實施新政策，防止運動員被性侵。路透社12月13日引述受害人的律師稱，USOPC承諾撥出500萬美元來實施這些改革。

拿薩2018年分別在密歇根州（Michigan）的2個法院被判監40至125年、以及40至175年，2個刑罰同時執行。拿薩現年已58歲，意味着他很大機會要在監獄中渡過餘生。