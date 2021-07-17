東京奧運｜美國體操隊性侵風波陰影未散　比拉絲帶着創傷重新出發

日本東京奧運會7月23日開幕，美國體操隊實力超群，選手的表現備受關注。自美國體操隊2016年爆出隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵隊員的醜聞後，美國雖然有採取措施去防止同類事件發生，但性侵風波的陰影仍未散，運動員要背負額外心理壓力迎戰奧運。體操女王「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles）更在6月的訪問中坦言，她不希望自己的女兒入隊。



「淫醫」拿薩曾在密歇根州立大學（Michigan State University）任職，大學最早在1990年代已收到與他有關的性侵指控，但他的惡行於2016年才被揭發。美國《印第安納波利斯明星報》（The Indianapolis Star）2016年9月訪問前體操女運動員丹切（Jamie Dantzscher）和登霍蘭德（Rachael Denhollander），她們具體地指控拿薩，指自己在兒時曾被拿薩性侵犯。比拉絲2018年1月也在Twitter上表示自己曾被拿薩性侵，為體壇投下一枚震撼彈。

美國體操隊性侵風波：圖為2018年2月5日，美國體操隊前隊醫拿薩在密歇根州法院等候法官判刑。（Getty）

拿薩入獄175年

截至2018年1月，共有265人指控拿薩性侵。拿薩2018年分別在密歇根州（Michigan）的2個法院被判監40至125年、以及40至175年，2個刑罰同時執行。拿薩現年已57歲，意味着他很大機會要在監獄中渡過餘生。

丹切：圖為2000年8月18日，美國體操女運動員丹切在波士頓參加奧運會選拔賽的自由體操項目。（Getty）

各界安全措施

拿薩被判監後，美國政府和體壇採取措施來預防性侵事件。由於美國體操協會（USA Gymnastics）沒有阻止性侵事件發生，其董事局成員2018年1月31日宣布總辭，為事件負責。美國奧委會（USOC）2018年11月採取行動、以取消協會作為奧運體操項目管理機構的資格。《衛報》2019年4月報道，美國體操館實施一些安全措施，如永遠不讓兒童和教練在訓練期間獨處，也不讓他們在酒店房或其他地方獨處。

前總統特朗普（Donald Trump）2020年10月簽署《賦予奧運會、殘奧會及業餘運動員權力法》（Empowering Olympic, Paralympic and Amateur Athletes Act，暫譯）。這法律旨在為運動員提供更大的保護、向國會提供監管權以及取消國家管理機構資格的權力。

比拉絲：事情未結束

這些措施仍然無法幫助運動員走出陰影。比拉絲稱在新的運動員安全指引下，她代表國家隊參加訓練營和出席國際比賽時的經歷有不同。惟她表示，拿薩性侵案的受害人仍沒有得到更多答覆、無法得悉什麼原因導致性侵能夠發生，此事仍然令人「沮喪」。

比拉絲：不想女兒入隊

比拉絲6月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問時說：「拿薩性侵案離結束還有很遠，仍然有很多問題需要得到解答。」她相信美國奧委會和美國體操協會很少問責，希望有獨立調查來查明真相。她被問到美國體操協會像現在這樣處事，若她幾年後有女兒，她會不會想讓她加入。她回應道：「不會。因為我覺得不夠安心，他們（美國體操協會）仍未為他們的行動和做過的事負上責任，亦未向我們保證這種事永遠不會再發生。」

重新出發

比拉絲雖然未從創傷中恢復，但她7月會重新出發、代表美國出戰東京奧運會。她5月成為首位在比賽中完成高難度跳馬動作「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike）的女運動員，高水準表現令人讚嘆。她的教練在《60分鐘時事雜誌》的訪問中透露，比拉絲或會在奧運會中再次挑戰這個動作。

比拉絲已踏入24歲，屬高齡體操運動員，因此這次可能是她帶着性侵的創傷、最後一次代表美國出戰奧運。