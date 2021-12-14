美國據報向日本提議就特朗普時代的鋼鋁關稅休戰

據新浪財經12月14日報道，知情人士透露，美國向日本提出一項建議，以解決前總統特朗普（Donald Trump）2018年的鋼鋁關稅所引發的爭端。



不願具名的知情人士說，美國商務部和貿易代表辦公室12月10日向岸田文雄政府的官員提出了建議方案。

美國商務部拒絕置評；美國貿易代表辦公室和日本駐華盛頓大使館未回覆置評請求。

金屬關稅問題始於2018年，當時特朗普以國家安全風險為由，對歐盟、亞洲和其他地區的鋼鐵和鋁加徵收關稅。歐盟隨後進行報復，對美國的電單車製造商Harley-Davidson、Levi牛仔褲和波旁威士忌加徵關稅。

今年10月，美國和歐盟達成協議，在不超過一定數量的情況下，美方暫停對歐盟鋼鐵和鋁分別加徵的25%和10%關稅。歐盟也將暫停報復性關稅，實際上結束了對方對高達100億美元商品的懲罰。

知情人士稱，美國向日本提出的方案與之類似，一定數量範圍內的鋼鋁產品將豁免關稅，這個數量根據歷史平均水平決定。

人口普查局數據顯示，美國2017年從日本進口約170萬噸鋼材，2016年為190萬噸。人口普查局的另一份報告顯示，美國2020年從日本進口鋼鐵732158噸。

雖然歐盟對美國採取了報復性關稅措施，但日本姿態更加温和，因預計只有5%的鋼鐵出口輸往美國。