新冠肺炎︱世衛稱Omicron傳染速度　較過去任何變種都要快

世界衛生組織12月14日警告，新冠病毒變種Omicron（奧密克戎）的傳播速度，較過去任何一種變種都要快，且可能已擴散到大部分國家，只是未被發現。



世衛組幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在14日的新冠肺炎疫情記者會進行更新時稱，Omicron的傳染速度比過去任何一種變種都要快。

譚德塞稱部份國家似乎低估新變種帶來的影響：「雖然病毒或許不會引起太嚴重的病症，但病例暴增可再次壓倒未有準備的醫療系統。」

他強調僅依靠疫苗無法保護各國受Omicron的入侵，戴上口罩和保持社交距離才是重點。

圖為12月14日，英國曼徹斯特，一間疫苗中心外排着正等待接種的人們。（Reuters）

根據目前的實驗數據所知，Omicron顯著降低輝瑞（Pfizer）BioNTech和阿斯利康（AstraZeneca）疫苗提供的保護，但接種疫苗仍可預防重症機會。輝瑞指出注射加強劑可以顯著抵抗Omicron病毒入侵。

世衛緊急項目主管瑞安（Mike Ryan）表示，Omicron引發的感染潮，可能在幾個星期後達至高峰。他表示雖然採取防疫描施仍恐怕難以完全停止病毒散播，但可將醫療系統壓力降低，不會被迫至崩潰。

瑞安表示，全球衛生醫療系統較上一年脆弱：「有時被打第一拳還能站起來，但被打第二拳就很難起身，這就是困難所在。」