新冠肺炎｜Omicron蔓延亞洲　封鎖解鎖無限loop　何時才見盡頭？

隨着新冠肺炎變異病毒株Omicron（奧密克戎）的發現在11月24日公布後，亞太地區旋即加強防疫與收緊邊境控制。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球快要2年，新型且更強的變種來了一個又個，多地封鎖與開放的措施交替實行。這個循環什麼時候才能結束，相信這個問題的答案，普羅大眾與決策者都很想知道。



為阻止Omicron在境內傳播，包括日本、菲律賓、新加坡、印度和澳洲在內亞太國家紛紛祭出或考慮實施更嚴厲措施。但隨着有研究稱Omicron雖傳染力強、但導致重症和死亡的風險不如Delta那麼高，以及疫苗對它仍有一定防禦效力後，部分國家或地區都在嘗試探討，能否既嚴防這種新變種病毒，又能重啟經濟活動。

以馬來西亞及新加坡為例，11月29日才開放雙方陸路與航空邊境。疫苗接種者旅遊走廊（Vaccinated Travel Lane，VTL）上路不久，南非便在24日宣布發現首見於博茨瓦納的Omicron，惟有關安排仍在繼續。

另一個例子是採取「動態清零」中國大陸與香港特區政府，在兩地疫情相繼穩定後，港府力爭盡快與內地通關。不過天津及廣州13日和14日接連發現境外輸入個案，Omicron今後對星馬及陸港的影響，仍是未知之數。

星馬新冠肺炎疫情：馬來西亞與新加坡2020年3月起因疫情「封關」，2021年11月底才開放雙方陸路與航空邊境。惟疫苗接種者旅遊走廊（VTL）上路不久，南非便在11月24日宣布發現首見於博茨瓦納的Omicron。圖為2021年11月29日，一輪VTL巴士走在連接星馬的堤道上。（Reuters）

「開放」變成「開倒車」？

亞洲多國正欲嘗試通過開放邊境，收復經濟、旅遊與製造業及出口的失地．倘Omicron廣泛傳播令那收緊措施的壓力大增，繼而在2021年底與2022年初的節日旺季實行，恐怕民間與業界都受不了。

卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）11月29日引述馬來西亞首都吉隆坡旅遊研究公司Check-in Asia總監鮑爾曼（Gary Bowerman）預測，Omicron導致某些正在重開的國家走回頭路（即又再封關）。

他認為，恰逢包括聖誕、元旦和農曆新年在內的傳統節日在即，地區旅遊業有望開始增長，但新變種引發的憂慮，抑制旅遊業增長。

聯合國11月18日發表報告稱，疫情導致旅遊業崩潰，讓菲律賓、越南、泰國、汶萊和蒙古國近三分之一、160萬個工作崗位消失。

韓國新冠肺炎疫情：韓國11月1日實施「逐步恢復日常生活措施」後單日新增確診個案一直增加，並在變種病毒Omicron「入境」後，對醫療系統構成重壓。韓國也是依賴旅遊業與出口的國家，但現時政府與其去想如何「重開經濟活動」，不如想想怎令疫情降溫實。圖為2021年12月9日，在首爾一個公眾檢測站外大排長龍。（AP）

經濟雪上加霜

亞洲開發銀行（ABD）12月14日也發表報告指，Omicron導致疫情再度升溫，所帶來的危險包括通脹上升和全球供應鏈中斷。

ABD對區內新興經濟體2021年和2022年的增長預測會分別下調0.1個百分點，至7%和5.3%。中國2021年及2022年經濟增長預測分別下調0.1個百分點及0.2個百分點，至8%及5.3%，印度今、明兩年經濟增長預測，分別是9.7％及7.5%，其中前者較9月的預測低了0.3個百分點，後者維持不變。

日本新冠肺炎疫情：日本捱過Delta變種病毒的浪潮，本擬走上重新對外開放邊境之路，但在Omicron來勢洶洶的情況下，2021年11月27日起加強邊境管控，29日宣布全面停止開放外籍人士入境。圖為2021年12月3日，東京的神田明神內一名巫女在神社內行走。（Reuters）

半島電視台7日引述科學家普遍同意新冠病毒會無限期不斷變異，人們往後將面對新的變種病毒出現。那麼封關（封鎖）與開關（開放）措施的循環何時才真正告一段落？

澳洲昆士蘭大學病毒學家麥凱（Ian Mackay）稱每個國家都會採取不同方式處理恢復正常生活這議題。他稱某些疫苗接種率良好的地方，現在和未來一樣安全。他也強調，貧困地區的疫苗接種仍至關重要。

新加坡ISEAS-Yusof Ishak研究所資深研究人員梅農（Jayant Menon）則認為，邊境控制措施不能預防Omicron或未來出現的新變種「進口」，而改善社區保護措施，才是防疫政策的重點。

英國牛津大學尤希羅實踐倫理學中心（Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics）資深研究人員朱比利尼（Alberto Giubilini）稱多地社會須做出決定，就是是否走出「持續緊急狀態」，這更像是一個社會及文化現像，多於科學的現實。