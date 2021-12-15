中國駐英使館：英國《香港半年報告》歪曲事實顛倒黑白

中國駐英國大使館網站12月15日公布，中國駐英國使館發言人就英方12月14日發表《香港問題半年報告》回答記者提問。



使館發言人稱英方不顧中方反對，執意發表所謂《香港問題半年報告》，歪曲事實、顛倒黑白，干涉中國內政，嚴重違反了國際關係基本準則。

發言人稱中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉，並想強調英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。任何外國無權藉口中英聯合聲明插手香港事務。

使館發言人稱，香港由亂到治的事實已充分證明，中方制定並實施香港國安法、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，只會加強香港的法治建設、更好維護廣大香港民眾的各項權利和自由，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動香港民主制度健康發展。同時必須指出，在法治社會，法律面前人人平等，違法必究。英方不應為違法者撐腰打氣。

發言人稱中方再次敦促英方認清現實和大勢，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。