也門U16足球隊奪冠釀悲劇　民眾持AK-47對空鳴槍慶祝致5死過百傷

也門當地時間12月13日晚上，該國少年足球隊在西亞U-16青年足球錦標賽中，戰勝沙特阿拉伯隊拿下隊史首冠。當地民眾在賽後湧上街頭狂歡，不料由也門叛軍「青年運動」（Huthis）佔領的地區傳出有人手持AK-47對空鳴槍慶祝，造成至少5人死亡，129人受傷。



綜合外媒報道，也門少足隊13日晚上在西亞U-16足球錦標賽的決賽中，在十二碼大戰以5：4戰勝沙特阿拉伯，為也門國家代表隊拿下史上第一座國際賽冠軍。比賽結束後，大量民眾衝上街頭開心慶祝，期間有人拿起武器朝天空一陣狂掃，結果發射到空中的彈頭在掉回到地面時，造成現場大量人員傷亡。

根據也門首都薩那（Sanna）衛生部初步統計，當天晚上彈頭回落共造成5人死亡，近130人受傷。

據了解，自2015年以來，以沙特阿拉伯為首的國際聯軍在也門內戰中，長期協助也門政府軍對抗由伊朗支持的叛軍「青年運動」，因此當天也門國家代表隊在比賽中戰勝該國，對叛軍來說也格外有意義。

外媒指出，也門和許多中東國家，在婚禮、喪禮等重大事件時，經常會通過鳴槍來表達慶祝或哀悼，但是也多次因此傳出誤傷及致死意外。

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