【國際影像】燃料匱乏樹木成犧牲品　也門人生計與沙漠化間陷兩難

也門受長年的戰火摧殘，百業蕭條，然而除了人命和生計之外，森林亦是戰爭的受害者。在胡塞武裝組織控制的地區，由於遭受禁運而出現物資短缺的情況，包括燃料，民眾只好轉用木柴生火煮食。「木柴需求視乎有幾多艘貨船抵達荷台達港口。這些日子需求十分高。」伐木者Sulaiman Jubran說。

木柴需求增加，隨之而來是大量砍伐樹木。當地環境保護部門首長Abdullah Abul-Futuh指過去3年也門北部便有500萬株樹木被砍伐，相等於213平方公里的森林。對於本來就缺少林木的也門（全域僅3.3%土地為森林）而言不容勿視。「我們害怕國家會變成沙漠，這正在發生了……你再也看不到那些曾經覆蓋山巒的樹木。」Jubran說。

攝影：Khaled Abdullah／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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