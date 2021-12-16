約翰遜接連爆醜聞後遭遇黨友倒戈　領導地位恐動搖？｜國際晨報

英國首相約翰遜因具有經歷醜聞而不沾上污點的能力而被政論者稱為「不沾鍋」政客。不過他12月接連受「遊說門」、「裝修門」和「群聚門」醜聞打擊後，國會下議院14日表決新防疫措施時經歷99名黨友倒戈，再次為他的執政之路響起警號。



約翰遜說這個收緊抗疫政策是必要，但99名保守黨議員不但不投贊成票以支持黨魁，還倒戈投下反對票，讓它需依靠打着「國家為重」和「不打落水狗」旗號、佔據道德高地的在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）動員支持才獲得通過。

當記者作假新聞被炒，擔任倫敦市長與親密女性友人有利益衝突、擔任外長時錯誤發言危及在伊朗被扣英人，種種醜聞與無能都未能影響他登上首相之位。但如今在一眾以門簡稱的醜聞之中，約翰遜與保守黨雙雙民望大挫，甚至落後工黨。

保守黨內負責黨魁挑戰事務的1922委員會成員已表明，換掉約翰遜是選項之一。《每日電訊報》記者14日也發推文稱，約翰遜盟友相信，已有多達12名保守黨議員向1922委員會提交不信任約翰遜的信件。

更多有關約翰遜政治生涯危機的新聞，請點擊閱覽：

英國議會通過新防疫措施 保守黨近百議員倒戈反對 約翰遜受打擊

遊說門、裝修門與群聚門：英國首相約翰遜已步入政途末路？

英國官員涉違犯限聚令醜聞發酵 約翰遜被揭曾出席聖誕派對問答賽

「死的只是老人」思維：英國抗疫禍首是約翰遜

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。