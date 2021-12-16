習近平普京視像會晤　俄國專家質疑中國不夠積極

中國國家主席習近平12月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行視像會晤，俄媒在報道中質疑中國的外交政策不夠積極主動。



俄羅斯《觀點報》12月15日報道，中俄首腦視頻會晤的氣氛是毫無疑問的——普京和習近平相互尊重。

俄羅斯總統助力沙科夫（Yuri Ushakov）在峰會結束後說，談話非常積極，這是兩個同事、兩個朋友、兩個偉大而友好的國家領導人之間的談話。

報道稱，中俄領導人對美國以對抗中俄為目標發起的民主峰會予以回應。烏沙科夫稱，普京和習近平一致認為，該事件從一開始就被認為是對抗性的。

報道稱，民主國家峰會失敗了，其結果充斥着官方的花言巧語，看起來更像是民主黨內部的代表大會，而不是真正志同道合的會議。

與此同時，報道亦引述俄羅斯中國問題專家馬斯洛夫（Alexey Maslov），對中俄合作仍面對的問題表達了疑問。

馬斯洛夫稱，俄羅斯國內有些聲音質疑中國是否準備好與俄羅斯聯合對抗美國不負責任的行為。中國只積極捍衛自己的東亞，而在其他地區和問題上，表現得比較被動，結果便是美國剝奪了中國在烏克蘭實際購買的戰略企業，且正嘗試在非洲和南美排擠中國影響力。

馬斯洛夫舉例表示，前幾日，西方國家在聯合國安理會提交決議草案，試圖允許聯合國以「環境關切」為由干涉第三國事務。若通過，該草案將嚴重影響世界秩序，將一眾發展中國家置於不利的地位。俄羅斯是以予以否決。然而中國原本應該比莫斯科更擔心該決議，但最終北京選擇棄權，因為北京知道俄羅斯的否決票已經足以阻止該草案。馬斯洛夫表示，這類做法會引發俄羅斯國內的擔憂，認為中國不願與俄羅斯共同面對聯手。