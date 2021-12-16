Omicron｜聖誕將泡湯？英國籲減派對　加拿大增檢　澳洲局部開關

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情因變異病毒株Omicron（奧密克戎）入侵多國後傳播加快。隨着年底佳節臨近，購物人潮、派對聚會與外遊等以往「假期指定動作」都有導致傳播加劇的風險，為此英國及加拿大政府都發聲，呼籲民眾克制。



英國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月14日，平日在繁忙時間人多擠迫的倫敦滑鐵盧站，人群明顯減少。政府已在呼籲人們盡量在家工作。（AP）

英國：參加派對宜三思

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）在聖誕節臨近時呼籲人們，為保護重要的人，考慮減少非必要的聚會。

英國15日公布新增78,610確診病例，創疫情爆發以來單日新高。在倫敦的病例中，Omicron目前約佔其中60%。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為安大略省一名10女童被送到設於一所大學的免下車接種中心進行注射時，8歲妹妹看得縐起眉頭。（AP）

加國：減不必要外遊

總理杜魯多（Justin Trudeau）15日稱由於Omicron廣泛傳播，疫情在境內捲土重來。他宣布任何入境加拿大的人，都要接受額外病毒檢測。他亦建議民眾盡量減少不必要的外遊。

現時已完全接種的加國公民及永久居民進行過72小時或以下的旅程（不論到美國或外國）後，是不用提供病毒分子檢測或聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果。至於進行過相對較長行程者，須提供起程前72小時內獲得的PCR陰性檢測結果，才不用在抵埗後隔離14天。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2021年11月30日，一部新加坡航空公司客機在澳洲悉尼機場降落。（AP）

澳洲：留學生可入境

澳洲為了提振因反覆「封城」而重創的經濟，15日對已接種疫苗的技術移民與留學生重開邊界，此前澳洲禁些這些人入境已近兩年。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月7日一名新冠技術員在羅德島州一間藥房外，為一名12歲男童接種新冠疫苗。（AP）

美國：2021有感染潮

14日錄得累計染疫死亡人數突破80萬人的美國，疫情料會因Omicron蔓延而進一步惡化。美國疾病控制和預防中心（CDC）研究模型顯示，Omicron感染率一周內已增加了7倍，以這樣的速度，最快可能在2022年1月份迎來大規模感染高峰。

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月22日，遊人到訪位於德國羅斯托克的聖誕市集。（AP）

歐盟

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）15日警告單靠疫苗接種將不足以阻止Omicron流行，必須立即採取「有力行動」。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）15日警告，Omicron在2022年1月可能會成為歐洲主流病毒株。

以色列

法新社15日稱，聖誕節將至，位於巴勒斯坦約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem）的酒店，以往總是「一房難求」，卻因Omicron蔓延導致旅客紛紛退訂。業界人士期盼朝聖基督徒重返約旦河西岸的希望落空。