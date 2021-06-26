美國弗洛伊德案　涉事前警員肖萬被判入獄22年半

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-26 08:41

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯（Minneapolis）前警員肖萬（Derek Chauvin）被控謀殺男子弗洛伊德（George Floyd）罪名成立，法院6月25日裁定，肖萬入獄22年半。總統拜登（Joe Biden）認為，刑期看來合理，但指自己沒掌握太多細節。

根據判決，現年45歲的肖萬假如在獄中行為良好，他可以在完成三分二刑期或大約15年後，可以申請假釋。

亨內平縣（Hennepin County）法院法官卡希爾（Peter Cahill）頒下裁決前，檢察官安排多名弗洛伊德的家人陳詞，當中包括他的7歲女兒吉安娜（Gianna Floyd），她表示掛念和愛父親。而弗洛伊德的其中一名兄弟特倫斯（Terrence Floyd）認為，大家不希望再見到輕罰的情況，因此要求法官判處肖萬最高刑罰。

弗洛伊德案：弗洛伊德的遺孤吉安娜（Gianna Floyd）6月25日透過視像向法庭表示，自己非常掛念和愛父親。（Reuters）

檢察官法蘭克（Matthew Frank）懇請法官判處肖萬入獄30年。他在庭上表示，弗洛伊德被肖萬虐待致死是正確的說法，指這不是被槍擊的一瞬間或被一拳打中臉部，而是向一名無助而乞求生命的男子被殘忍對待的9分半鐘。

而在判刑前，肖萬打破沉默，向弗洛伊德的家人表達慰問，並稱希望他們將來可以覺得更安心。

弗洛伊德案：2021年6月25日，前警員肖萬聽取判刑前，向弗洛伊德的家人表達慰問。（AP）

事發於2020年5月，非裔黑人弗洛伊德懷疑使用假鈔被捕時，遭肖萬以單膝跪壓頸部超過8分鐘，造成弗洛伊德死亡。事件引起全國規模的反歧視黑人示威。