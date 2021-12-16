立陶宛召回駐華代辦處外交人員　中國：擔憂毫無根據

立陶宛召回包括臨時代辦在內的駐華代辦處全部人員，據英媒報道，立陶宛方面指原因是出於安全擔憂，中國外交部發言人12月16日對此作出回應。



中國外交部發言人汪文斌在12月16日的例行新聞發布會上稱，對立陶宛駐華外交官安全的擔憂是毫無根據的。

有記者就立陶宛召回駐華臨時代辦一事提問，汪文斌回應稱，針對立陶宛違反自身在中立建交公報中所做的政治承諾，公然製造「一中一台」的錯誤行徑，中方已宣布將兩國外交關係降為代辦級，並正式召會立方，決定將中國駐立外交機構更名為中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處，要求立方相應更改駐華外交機構稱謂。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

汪文斌指出，所謂立陶宛駐華機構人員擔憂自身安全，以及中國政府禁止中方僱員為立駐華代辦處工作的說法純屬無中生有。

汪文斌說：「中方一貫高度重視保障外國駐華外交機構館舍和人員安全，保障包括立方在內的各國駐華外交機構正常開展工作，立方也從未向中方提及自身安全有什麼問題。」

汪文斌表示，中立關係受損的是非曲直是十分清楚的，如果立方不正視現實，不反思和糾正錯誤，反而推卸自身責任，只會給兩國關係帶來更大沖擊，使兩國人民感情受到更多傷害，最終受損的還是立方自己。

汪文斌強調，中方敦促立方切實遵守國際關係基本準則，認真履行自己所做的承諾，儘快糾正損害中國主權和核心利益的錯誤行為。