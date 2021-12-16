立陶宛駐中國臨時代辦官員離境　傳稱擔憂人身安全

立陶宛允許台灣在當地以「台灣」名義設置代表處惹怒北京，中國大陸宣布將中立兩國外交關係降為代辦級。日前，立陶宛方面已全面召回19名駐中國的外交人員，改為線上遠程辦公，立陶宛外交人士稱撤離中國是擔憂人身安全。



立陶宛12月15日在一份聲明中說，已將其高級外交官從中國召回進行 「協商」（Consultation），大使館將暫時以遠程方式進行運作。

路透社引述消息人士說，所有19名立陶宛大使館人員及其家屬已離開北京前往巴黎。報道稱其辦公場所看上去已人去樓空。

立陶宛外交部長否認了「閉館」質疑，稱「回臨時代辦是因為我們和中國在更改使團名稱的可能性上存在意見分歧。」

立陶宛外交部稱，正就立方駐中外交機構業務運作的技術問題，以及中方尚未重新認可立方外交人員駐中權責等議題，與北京磋商。有鑑於在北京將沒有其他適當的外交人員可頂替，立陶宛駐中國大使館將以遠距方式運作。立方願意持續與北京對話，在雙方達成互惠協議前提下，尋求恢復大使館功能。

路透社引述外交圈消息指，立陶宛外交人員及其家眷已全數離開北京，前往巴黎，安全顧慮、遭遇脅迫是撤離的主要考量。

台灣中央社引述立陶宛外交人士指，立陶宛使館人員的禮遇已被撤銷，並降低維安等級，其擔心北京會製造更多技術障礙，甚至找理由暫停水電供應，人身安全堪慮。

值得注意的是，中國大陸外交部的「立陶宛駐我國外交機構訊息」頁面中，對立方機構用的是「立陶宛駐華代辦處」這一稱謂。

而立陶宛方面，在立陶宛駐華代辦處的中、英、立三語網站頁面顯示的，仍然是「立陶宛駐華大使館」這一名稱。

立陶宛近年來先後在國安報告、香港反送中事件、新疆人權問題上指控中國大陸，並於2021年3月同意台灣開設駐立陶宛台灣代表處。8月，大陸宣布召回駐立陶宛大使，而立陶宛政府應北京要求於9月3日召回駐華大使，兩國的外交事務由臨時代辦署。

到11月18日，台外交部宣布「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌運作。

隨後的11月21日，中國外交部宣布將中國與立陶宛兩國外交關係降為代辦級。聲明稱，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

11月24日，針對外界傳聞中方是否會懲罰立陶宛，中國外交部發言人趙立堅回應，既然做了錯事，就必須為此付出代價。

趙立堅指出，中方已經多次重申將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。立陶宛背信棄義，明知故犯，公然製造「一中一台」，在國際上開創了惡劣先例。既然做了錯事，就必須為此付出代價。