多國將被奪去聖誕節？　韓國叫停「與病毒共存」策略｜國際晨報

新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）的傳播速度比之前出現的其他毒株快，令全球確診個案急增。多國政府因此決定重新收緊防疫措施，民眾或無法歡度聖誕。其中韓國更要叫停「與病毒共存」策略。



韓國自11月1日起實行「與病毒共存」策略，放寬防疫措施。但全國的單日新增確診個案和重症個案自此激增，令醫療系統超出負荷。當地12月16日新增7,622宗確診個案，包括20宗Omicron個案。政府暫停「與病毒共存」策略，宣布12月18日起收緊防疫措施，私人聚會人數減少至最多4人。

英國的疫情亦轉差，12月15日新增78,610宗確診病例、創單日新高。在倫敦的個案中，Omicron個案約佔60%。政府在聖誕節臨近時呼籲民眾考慮減少非必要的聚會。

加拿大也因受Omicron侵襲而疫情升溫，政府12月15日宣布，任何入境加拿大的人都要接受額外病毒檢測，又建議民眾盡量減少不必要的外遊。

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疫情或令民眾無法像往年聖誕一樣開派對、旅行或外出購物。很多人已「抗疫疲勞」，想知道疫情何時才會完結。世界衛生組織新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫12月15日說，疫情有望於2022年結束。

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