美國參議院通過禁止進口新疆產品法案　待拜登簽署後生效

美國參議院12月16日一致通過《維吾爾強迫勞動預防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），除了企業可以證明產品在製造過程中沒有牽涉強制勞動外，否則禁止從新疆進口產品。有關法案仍需經過總統拜登（Joe Biden）簽署後才正式生效。



路透社報道，有關法案14日在眾議院以全票通過參眾兩院商討及妥協的版本後，到了參議院表決時沒有遇到任何阻力。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）較早時指，拜登支持將法案簽署生效。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）認為，華府有道德及經濟必要，將強迫勞動從美國的全球供應鏈上排除，當中包括在新疆剝削維吾爾及其他少數族裔和宗教人士的行為。

除了美國國會，華府同日亦推出多項中國企業的措施，包括將無人機製造商大疆創新等企業列入投資黑名單，以及將中國的軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）共34個中國企業及機構列入「實體清單」（entity list），施加貿易限制。

美國財政部及商務部指，名單上的企業和組織違反美國的外交政策或國家安全利益，以及配合中國政府監視少數民族等。