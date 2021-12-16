美國因芬太尼問題制裁4家中企和1名個人　中國：錯誤行徑

美國財政部網站12月15日發布消息指，美國總統拜登（Joe Biden）當天簽署一項新行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4家企業和1名個人。



12月16日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問稱，美國方面12月15日對中國4家企業和1名個人實施制裁，理由是打擊芬太尼（carfentanil）等藥物濫用成癮問題，詢問中方有何回應。

汪文斌表示，中國政府始終對毒品問題堅持零容忍態度，嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體，所做的努力和取得的成就國際社會有目共睹。

汪文斌指出，中方堅決反對美方的錯誤行徑，中方已經整類列管芬太尼類物質，但美國時至今日依然沒有採取永久性的措施，此前還將中國公安部物證鑑定中心及國家毒品實驗室列入制裁清單，這種「自己生病卻讓別人吃藥」的錯誤做法沒有建設性，只會干擾中美禁毒執法合作。

汪文斌還表示，中方敦促美方尊重事實，更多從自身查找芬太尼濫用問題的原因，客觀公正評價中方所做的努力，而不是轉嫁矛盾歸咎別國。