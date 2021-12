大疆創新等8家中國企業遭美國財政部列入限制投資名單

美國財政部12月16日更新限制投資黑名單,當中包括大疆創新等8家中國企業。當局將這些企業列為中國軍工複合體企業,並禁止美國民眾或企業買賣公開交易證券。



根據美國財政部的網站顯示,轄下外國資產控制辦公室(OFAC)的「非SDN中國軍工複合體公司名單」﹙Non-SDN. Communist Chinese Military Companies List, NS-CCMC List)更新的實體名單如下:

- 深圳市大疆創新科技有限公司(SZ DJI Technology Co., Ltd.)

- 雲從科技集團股份有限公司(Cloudwalk Technology Co., Ltd.)

- 曙光信息產業有限公司(Dawning Information Industry Co., Ltd)

- 依圖科技有限公司(Yitu Limited)

- 曠視科技有限公司(Megvii Technology Limited)

- Leon Technology Company Limited

- Netposa Technologies Limited

- Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd.

財政部的聲明指,這些企業的技術涉嫌用於監視和追蹤中國境內的宗教及少數族裔人士,當中包括人臉辨識、為新疆政府提供無人機,以用於監視維吾爾族等。

華府強調,今次行動反映中國的私營國防及監視科技企業如何配合政府的打壓宗教及少數族裔人士,因此財政部會確保美國的金融系統及投資者不會參與這些活動。