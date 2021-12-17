美國制裁逾40中國企業　中國駐美使館：將採取一切必要措施

美國將逾40中國公司列入黑名單，實行投資及出口限制。中國駐美大使館認為這是毫無根據的壓制，違反自由貿易規則，中國將採取一切必要措施，維護中國企業及研究機構的利益。



美國財政部16日更新限制投資黑名單，當中包括大疆創新及曠視科技等8家中國企業。當局將這些企業列為中國軍工複合體企業，並禁止美國民眾或企業買賣公開交易證券。

財政部發聲明稱它們的技術涉嫌用於監視和追蹤中國境內的宗教及少數族裔人士，當中包括人臉辨識、為新疆政府提供無人機，以用於監視維吾爾族等。

圖為美國加州聖佩德羅的貨櫃碼頭。（Reuters）

美國商務部16日公布，將再把多家中國企業及機構列入「實體清單」（entity list），施加貿易限制，並指控這些企業和組織違反美國的外交政策或國家安全利益。據名單顯示，當中涉及34家中國企業及機構。

美國商務部的名單列出40個實體，它們來自中國、格魯吉亞、馬來西亞及土耳其，美方指，由於其中3個實體存在於超過一個地方，故此在名單上重複，實際為37個實體。

在這37個實體中，34個為中國企業及機構，包括中國的軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）及其11個研究所，另外也有Aerosun Corporation、Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.等企業。

名單上也有一家名為Hong Kong Cheung Wah Electronics Technology Company Limited的香港公司。