大阪火災至少24死疑有人縱火　目擊者指約60歲男攜可疑紙袋到現場

日本大阪北新地市區一棟大廈12月17日發生大火，造成28名男女受傷，當中27人心肺功能停止。在這27人中，24人已確認死亡。日媒報道，警方認為這次火災可能是人為縱火，已設立專案組調查是否涉殺人及放火。有目擊者指當時看到一名年約50至60歲左右、手持紙袋的男子行徑可疑，紙袋內裝有液體。



日本放送協會（NHK）報道，警方指起火源頭疑是大廈4樓的一間診所，這間診所有身心醫學、精神科與內科門診等，發生火警時正是看診時間。

報道引述警方透露，有兩名女病人從診所逃生後，講述她們當時看到一名手持紙袋、50歲至60歲左右的男子進入診所，把紙袋放在候診室內靠近暖氣設備的地方，他之後突然一腳把紙袋踢倒，紙袋流出液體後，現場起火。

報道指，這名男子被送往急救的機會很高，警方正在確認他是否在28名死傷者之中，就此展開進一步調查。

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這次事件發生在12月17日上午10時20分左右，起火大廈樓高8層，4樓起火燃燒，75輛消防車出動滅火，至30分鐘後，火勢幾乎撲熄。

事件造成28人受傷，當中為17名男子、10名女子。心肺功能停止的27人都是身處4樓，另有一名女子在6樓獲救，她中度受傷。