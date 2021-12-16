大阪通天閣將設巨型「螺旋瀡滑梯」　遊客可10秒從3樓滑到地下

大阪是大家赴日觀光時的旅遊首選，而到大阪就不得不提新世界通天閣，這條商店街上琳瑯滿目的店家和美食常吸引遊客到訪，現在通天閣上還打算建造一座連接展望台和地下室的巨型瀡滑梯（溜滑梯），全長約60公尺，並預計在明年5月啟用。



綜合日媒報導，大阪市的通天閣將設置一座全長60公尺、高26.5公尺、斜度30度的體驗型瀡滑梯「TOWER SLIDER」，屆時遊客能從3樓中間的展望台快速溜至地下1樓。瀡滑梯本身是呈螺旋狀設計，在溜的過程除了能將外頭景色一覽無遺外，還能感受到超刺激的感官體驗。

瀡滑梯是從通天閣的3樓，相當於22公尺高處開始，滑梯繞著東側電梯塔旋轉一圈半，直至地下4.5公尺處，溜下去只需要10秒鐘的時間。瀡滑梯的打造還考量到地震發生時的安全性，在滑梯口上下用柱子固定，就算地震發生時也能安全使用，因此未來也能做為緊急避難的逃生口。

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據該建造公司表示，希望能透過設置這項新的瀡滑梯，成功找回因疫情而冷掉的觀光，並帶動通天閣附近地區的經濟復甦。而想使用這項巨型瀡滑梯的遊客，據悉身高必須達到120公分以上，每次費用則為1千日圓（約港幣68元）。

在新冠疫情大流行之前，通天閣的觀光客一年約有100萬人之多，但疫情下已經激減為過去的5分之1。

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