中國駐日本大使：安倍晉三言論是故意挑釁

日本前首相安倍晉三發表涉華言論惹起北京不滿後，中國駐日本大使孔鉉佑12月16日在日本共同社放送協議會運營委員會上演講，批評安倍晉三發言是故意挑釁。



據共同社12月16日報道，孔鉉佑就安倍晉三發言稱「台灣出現突發事態就是日本出現突發事態」批評說，這是對中國主權的故意挑釁，堅決不接受。

孔鉉佑演講中提到，希望構建穩定的中日關係，但在此基礎之上，「一個中國原則」是邦交正常化的大前提，台灣問題是最重要且敏感的問題。強調「走錯一步就可能造成無法挽回的影響，日本不要介入台灣問題」。

關於美國宣布外交抵制北京冬奧會，孔鉉佑要求日本應該明確反對將體育運動政治化，抱着對中國支持了東京奧運的善意來做出應對，要求日本不要追隨。

此外，孔鉉佑還批評岸田文雄政府考慮中國而推進加強經濟安全，指出日方對中國的認識已從「最大貿易對象國」轉變為「最大的經濟威脅」。孔鉉佑警告，日方若在經濟領域也與美國步調一致，日本的對華政策將陷入迷途。