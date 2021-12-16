新冠肺炎｜日本韓國疫情大不同　韓媒指青少年疫苗接種是關鍵

韓國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，政府預計單日確診數字或將增至1萬宗，另一方面，疫苗接種率相近的日本，疫情則受到控制。為何兩國有這樣大的差別？韓媒12月10日刊登的評論文章談到，兩國抗疫的差異，包括日本青少年的疫苗接種率遠高於韓國。



《朝鮮日報》10日刊出的文章談到，主要國家的青少年疫苗接種均已進入尾聲，新加坡完成率為93%，加拿大83%，法國76%，美國52%，唯獨韓國偏低。截至6日，韓國12至17歲人群完成疫苗接種率為33.1%，日本12至19歲人群則高達72%。

韓國新冠肺炎疫情：圖為12月16日，醫護人員在首爾一個臨時檢疫站指導準備篩檢的民眾。（AP）

文章作者金珉徹提到，韓國學生和家長抗議首爾政府推出的新防疫規定，即2022年2月開始12至18歲人士出入補習班和讀書室需出示防疫通行證。文章稱，其實青少年接種工作根本不存在爭議，倘若青少年注射疫苗後異常反應嚴重，其他主要國家接種率怎麼可能達約80%。

文章指，雖然兒童和青少年受感染後大多無症狀，但他們會成為傳播病毒的媒介。