澳洲預計移民數量將重回疫情前水平　盼刺激經濟及填補勞工空缺

澳洲在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間加強邊境管制，2021/22年度的淨移民數字為負數，不過澳媒12月16日報道，當地財政部已預測下個財政年度的淨移民數字將升至18萬人，接近疫情前水平。澳方盼此舉可刺激經濟及填補技術勞工空缺。



澳洲特別廣播服務公司（SBS）報道，澳洲聯邦財政部12月16日公布年中經濟及財政展望，預測澳洲在2022/23年度的淨移民水平會增至18萬人，遠高於5月時的估計9.6萬人，此數字反映政府有意逐步增加移民數量。

在新冠疫情肆虐前的2019/20年度，澳洲的淨海外移民數字為約19萬人。

報道指，澳洲政府如今希望透過增加海外移民數量，重振經濟增長，及改善在疫情復蘇期間出現的技術勞工短缺問題。

澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）向記者表示，由於澳洲較預期提早重開邊境，預計將有額外12萬人前往澳洲。他認為這可以帶來額外的工人，填補部份技術工人的空缺。