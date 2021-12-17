大阪火災24死　警設專案組調查懷疑約60歲男縱火　男子為昏迷傷者

日本大阪北新地市區一棟8層高大廈12月17日早上發生大火，造成28名男女受傷，當中27人心肺功能停止。在這27人中，已確認24人死亡。日媒報道，警方根據現場目擊消息，認為是一名在起火前不久到達現場的男子放火，已成立專案組調查。

這名男子為其中一名傷者，現時處於昏迷狀態。有目擊者指他當時行徑可疑，手持裝有液體的紙袋。



共同社報道，據目擊者指這名男子為五、六十歲，他在事件後獲送往醫院，現時重傷昏迷。

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日本放送協會（NHK）報道，起火源頭疑是大廈4樓的一間診所，這間診所有身心醫學、精神科與內科門診等，發生火警時正是看診時間。

目擊者指男子攜可疑紙袋

報道引述警方透露，有兩名女病人從診所逃生後，講述她們當時看到一名手持紙袋、50歲至60歲左右的男子進入診所，把紙袋放在候診室內靠近暖氣設備的地方，他之後突然一腳把紙袋踢倒，紙袋流出液體後，現場起火。

火警發生在12月17日上午10時20分左右，起火大廈樓高8層，4樓起火燃燒，75輛消防車出動滅火，至30分鐘後，火勢幾乎撲熄。

據共同社指，在28名死傷者中，已確認死亡的24人為14男、10女，年齡為20至60多歲，餘下3人是涉嫌縱火的男子及2名二、三十歲女子，另有1名送醫的20多歲女子輕傷。

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大廈沒安裝自動灑水滅火器

報道指，據大阪市消防局講述，在2019年3月的最近一次消防定期檢查中，未有發現整棟樓在防火上存在疏漏，從樓宇的層數和面積等來看，法律上沒有必須安裝自動灑水滅火器的義務，實際上也未有安裝。

報道又指在火警期間，靠近診所電梯的門口附近火勢很大，裏面的人可能無法逃走，遭捲入火災。