Omicron｜南非大型保險公司：已接種疫苗者入院比例攀升

南非一家大型醫療保險管理機構稱，在南非當前由Omicron主導的疫情中，已接種疫苗者入院的比例正在攀升。



新浪財經12月18日報道，為超過380萬客户提供保險的Medscheme12月17日在一份聲明中表示，這可能是因為疫苗的有效性逐步減退。也可能是因為疫苗對Omicron變異株的保護力降低。

該公司估計，接種疫苗的感染者中，有12%入院，第三輪疫情時為4.8%；17%被送入嚴重或危重監護病房，先前為7.7%。

但Medscheme表示，已接種疫苗者的住院比例遠低於未接種者，本輪疫情期間的住院時間也明顯短於第三輪德爾塔（Delta）毒株主導時。被送入嚴重和危重病房的人數也更少。

許多南非人是在今年7月該國出現第三輪疫情時剛剛接種的疫苗。明年1月初起將向成年人提供第三劑輝瑞-BioNTech疫苗，而已向醫護工作者提供了額外一劑強生疫苗。

在第四輪疫情出現的13,348例病例中，有23人死亡，佔比0.2%。該比例也低於之前幾輪。