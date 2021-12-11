Omicron｜南非住院率仍低　新變種病毒導致二次感染風險增加

世界衛生組織（WHO）12月9日稱，非洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例一週內近乎翻倍，所幸南非住院率仍低。率先發現新變種病毒株Omicron（奧密克戎）的南非10日表示，尚不清楚Omicron是否更易導致重症或死亡，但初步證據顯示它引發二次感染的風險可能較高。



英國天空新聞10日報道，南非某些地區的Omicron病例激增400%。南非9日單日新增確診人數創第4波疫情以來新高，錄得逾2.2萬宗病例，但仍較Delta疫情高峰的逾2.6宗確診少。

南非衞生部長法赫拉（Joe Phaahla）稱，與前一週相比，豪滕省的病例數在12月4日這一周非常顯著地攀升，確診增加超過400%，住院人數增加200%。

法赫拉還指，住院患者中70%人沒有接種疫苗。

南非新冠肺炎疫情：圖為12月8日，研究人員在恩德洛武研究中心處理Omicron樣本。（AP）

新華社10日引述法赫拉10日會見傳媒時說，Omicron是疫情捲土重來的原因，與包括Delta在內其他變種病毒株相比，感染Omicron是否更容易造成重症或死亡還是未知之數，但初步證據顯示Omicron增加二次感染的風險。

他補充，研究人員還需進一步收集更多資訊，未來數天和數周會再公布詳情。

非洲疫情

法新社9日稱，世衛非洲區域辦事處在每週網上記者會表示，截至5日的那一週，非洲大陸錄得107,000個病例，再之前的一週則為55,000個，兩者相差近1倍。確診增加幅度最大的區域為非洲南部，不過11月發現Omicron的南非重症數字仍低。

聲明提到：「來自南非的初步數據顯示，Omicron引發的重症可能較少。」「南非各地11月14日至12月4日的住院資料發現，深切治療部（ICU）病房佔床率僅6.3%。」「相較南非7月面臨與（變種病毒株）Delta有關的疫情高峰期，這項數字非常低。」

將成英主流變種病毒

英國10日新增58,194個確診個案，這是自1月9日以來感染人數最多的一天，其中448個為Omicron病例，Omicron確診病例累計1,265個。美聯社10日稱引述專家警告，Omicron可能12月中取代Delta成為國內主流變種病毒株。

報道引述初步數據指，接種加強劑後的早期，疫苗效力顯著提高，針對有症狀感染，可提供約70%至75%的保護。