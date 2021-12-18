日本大阪商廈縱火疑犯　作案後不逃走　事前涉在所住大樓放火

日本大阪北新地市區12月17日發生商廈火災，一棟樓商8層大樓當天早上發生火警，28名男女受傷，當中27人心肺功能停止。他們當中24人確認死亡。日媒18日稱涉案61歲的男子在大樓着火前，他也被揭在自己的家縱火。



日本《產經新聞》17日稱，疑犯在現場起火後並未逃走，而是留在火場。

當地警方還透露，大樓發生火警前，位於大阪市西淀區的一棟3層住宅上午9時50分左右也發生火災。居民報警後，大火在上午11時左右撲滅，無人受傷。據悉，出事住宅大廈就是這名疑犯住處，而這裏距離起火的診所僅約3.5公里離。警方懷疑這次火災也是男子縱火所致。

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共同社報道，據目擊者指這名男子為五、六十歲，他在事件後獲送往醫院，現時重傷昏迷。

日本放送協會（NHK）報道，起火源頭疑是大廈4樓的一間診所，這間診所有身心醫學、精神科與內科門診等，發生火警時正是看診時間。

被指攜可疑紙袋

報道引述警方透露，有兩名女病人從診所逃生後，講述她們當時看到一名手持紙袋、50歲至60歲左右的男子進入診所，把紙袋放在候診室內靠近暖氣設備的地方，他之後突然一腳把紙袋踢倒，紙袋流出液體後，現場起火。

火警發生在12月17日上午10時20分左右，起火大廈樓高8層，4樓起火燃燒，75輛消防車出動滅火，至30分鐘後，火勢差不多撲熄。

據共同社指，在28名死傷者中，已確認死亡的24人為14男、10女，年齡為20至60多歲，餘下3人是涉嫌縱火的男子及2名二、三十歲女子，另有1名送醫的20多歲女子輕傷。

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大廈救火設備從缺

報道指，據大阪市消防局講述，在2019年3月的最近一次消防定期檢查中，未有發現整棟樓在防火上存在疏漏，從樓宇的層數和面積等來看，法律上沒有必須安裝自動灑水滅火器的義務，實際上也未有安裝。

報道又指在火警期間，靠近診所電梯的門口附近火勢很大，裏面的人可能無法逃走，遭捲入火災。