俄羅斯明知美國北約不會點頭　安全保證提案背後的盤算｜新聞背後

俄羅斯向美國和北約（NATO）提交歐洲安全保障條約草案後，華府高官稱，克里姆林宮（Kremlin）明知某些草案內容不可能被接受。英媒12月17日分析指出西方國家不太可能同意俄方要求的原因。



英國廣播公司（BBC）駐莫斯科通訊員羅森伯格（Steve Rosenberg）分析稱，這份由俄羅斯外交官員草擬的草案會獲得美國和北約簽字而不作大幅修改，實際上不可能。

羅森伯格認為，俄羅斯十分清楚它提出的要求不可能獲得對方同意，此舉或是談判策略，以尋求獲得他們作出其他讓步，也可能是為了讓民眾相信俄羅斯與西方國家緊張關係日益加劇並非莫斯科的錯。

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）主任特列寧（Dmitri Trenin）對《華盛頓郵報》說，克宮的提案「或暗示莫斯科確切認為西方國家不太可能接受它的要求，這在邏輯上意味着俄羅斯將不得不自行確保其安全，很有可能通過軍事技術手段進行。」

發生過什麼？

北約1997年5月決定東擴。東歐多個國家此後陸續加入北約，這些國家包括捷克、匈牙利、波蘭、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、阿爾巴尼亞、克羅地亞和黑山（Montenegro）。北約亦已承諾未來會讓格魯吉亞和烏克蘭加入。

俄羅斯2008年入侵格魯吉亞，2014年吞併烏克蘭克里米亞，又支持烏克蘭東部分離主義份子。

北約峰會：圖為2019年，北約領導人峰會在英國舉行期間，與會成員國領袖在英格蘭沃特福德拍攝大合照。（Getty）

北約表明態度

俄羅斯要求「安全保證」想藉排除北約進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能。但北約已多次表明，莫斯科在北約選擇哪個國家加入他們方面沒有發言權。

回到東擴之前

俄羅斯要求美國和北約不在1997年5月前已部署兵力和武器的國家之外，部署額外的兵力和武器，除非是俄羅斯和北約成員國同意的特殊情況。

同意草案要求意味着北約不會在波蘭和波羅的海三國（即愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）發揮任何作用，也不得不放棄讓烏克蘭和格魯吉亞加入北約的計劃。

羅森伯格稱，俄羅斯想時光倒流至1997年5月，讓此後加入北約的任何國家都無法獲得北約軍隊或武器，那麼視俄羅斯為潛在威脅的波羅的海國家對這個要求會有什麼看法呢？