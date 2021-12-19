Omicron｜英國確診人數大幅上升　倫敦宣布進入「重大事件」狀態

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，至12月18日單日新增逾9萬人確診，打破2020年12月高峰時紀錄。其中倫敦新增病例超過2.6萬宗，市長簡世德（Sadiq Khan）宣布倫敦進入「重大事件」狀態。



新冠病毒Omicron（奧密克戎）變種在英國快速擴散，至今錄得超過2.4萬宗Omicron個案，首都倫敦佔最多。

市長簡世德宣布倫敦為「重大事件」狀態，重大事件是指任何需要一個或多個緊急公共部門、NHS或地方政府實施特殊安排的緊急狀況。在2017年倫敦橋發生恐襲時倫敦亦曾宣布進入「重大事件」狀態。

圖為12月18日，倫敦市長簡世德在倫敦一間疫苗注射中心，正在與工作人員對話。（Reuters）

簡世德希望這能加快政府及公共部門調動資源應對急速惡化的疫情：「醫院的住院人數正在上升，但工作人員的缺勤率也大幅上升。而壞消息是住院的人，絕大多數人都沒有接種疫苗。」

「我們無法承受看到更多的關鍵工作員工因染疫生病。」簡世德呼籲未接種疫苗的民眾儘快接種。

英國媒體報道，約翰遜（Boris Johnson）政府正考慮採取名為「Plan C」的防疫計劃，為目前Plan B的加強版。《泰晤士報》報道，當局正草擬在聖誕節過後，進行兩星期封閉措施，除了工作之外，禁止室內聚會，餐廳及酒吧只限戶外服務。