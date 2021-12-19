新冠肺炎｜世衛：Omicron在89國發現　傳播速度甚高

世界衛生組織（WHO）12月18日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）已經在全球89個國家錄得個案，而且以極高速度在社區傳播。



《衛報》報道，世衛指Omicron的感染個案在一天半至三天增加一倍，而且在免疫率高的地區快速擴散，但不肯定這是由病毒避開免疫系統，還是其傳播力增加，甚至是兩者混合有關。

世衛提到Omicron的確診個案飆升，並以英國及南非的入院人數持續上升為例，警告各地的醫療系統可能嚴重受壓。

對於有研究認為Omicron的威力比Delta為弱，世衛稱，目前仍然缺乏足夠數據了解Omicron的臨床嚴重程度，而且關於疫苗應對Omicron效用的數據亦不足。

另外在英國的疫情方面，當地在18日新增90,418宗個案，比前一天的逾9.3萬宗稍為回落，但全國過去7天的感染人數較之前一週增加44.4%。不過同一時段的病歿人數則減少大約6%。而Omicron的感染人數亦在過去24小時由1萬多宗，急升至近2.5萬宗。