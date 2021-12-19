英國防相：若俄羅斯入侵烏克蘭　英國難派部隊支援

英國防長華禮仕（Ben Wallace）表示，英國不太可能派遣部隊協助烏克蘭，但會在外交上盡最大努力阻止俄羅斯入侵烏克蘭，並協助烏克蘭提升防衛能力。



華禮仕在12月18日接受英國媒體《旁觀者》（Spectator）訪問時，表示烏克蘭不是北約的一員，若俄羅斯入侵烏克蘭，「將很大機會不會有國家派出部隊協助烏克蘭」。

「我們不能欺騙人民我們會這樣做，相信烏克蘭自己都清楚這一點。」

圖為12月12日，烏克蘭佐洛提邊境據點，烏克蘭士兵正在防守戒備。（Getty）

被問道這是否代表烏克蘭只能孤軍對抗入侵，華禮仕稱英國正努力透過外交阻止事件發生。英國首相約翰遜（Boris Johnson）13日與普京通電話，重申英國對烏克蘭領土完整的承諾，並警告莫斯科任何破壞穩定的行動都將是「戰略錯誤」。

俄羅斯於鄰近烏克蘭邊境部署近7萬兵力，被指會對烏克蘭發動入侵，引起國高度關注。美國等多國警告若俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨嚴重後果。俄羅斯則指當前緊張局勢是北約造成，俄方需要歐美保證北約不會在烏克蘭部署威脅俄羅斯的攻擊性武器。