遼寧艦編隊進入太平洋　日本自衛隊公布刪除一細節惹關注

中國遼寧艦編隊近日經宮古海峽駛向太平洋，日本自衛隊也出動了出雲艦跟蹤監視。在遼寧艦進入太平洋後，日本自衛隊在報道中一項細節引發外界關注。



《環球時報》12月19日報道，12月17和18日連續兩天，日本自衛隊統合幕僚監部皆發布了與遼寧艦航母編隊相關的情況，但18日發布的內容竟然是對此前一天發布內容的更正，取消了「遼寧艦進入太平洋後升降殲-15艦載戰鬥機」這一描述。

17日，日本自衛隊統合幕僚監部發布中國海軍艦艇動向。這篇消息提及，15日上午，海上自衛隊在東海海域發現4艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是航母遼寧艦、055型導彈驅逐艦南昌艦、054A型護衛艦日照艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦。隨後編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

消息中還提及，編隊在東海和太平洋均進行艦載直升機升降訓練，而遼寧艦進入太平洋後升降了殲-15艦載戰鬥機。但在18日的更正文稿裏，則刪掉「遼寧艦進入太平洋後升降殲-15艦載戰鬥機」這一細節。

中國軍事專家宋忠平對此表示，日本刻意刪除這個細節描寫，就是希望通過輿論貶低遼寧艦的作戰能力，給外界一種「艦載機是航母的利劍，而遼寧艦竟然沒有練習艦載機升降」的印象，其不良居心可見。

宋忠平表示，中國艦機過日本海附近海域，日本必會派出相應兵力進行跟蹤監視，解放軍對此自然掌握。