中國軍事｜遼寧艦女艦員放飛小組首曝光　官方披露執行任務畫面

近日，遼寧艦飛行甲板上，一支由女艦員組成的直升機放飛、接收小組，完成首次獨立保障任務。



8月11日，解放軍北部戰區海軍官方消息，在遼寧艦飛行甲板上，隨着艦載機調運指揮員下達口令，各戰位迅速確認狀態後，由5位女艦員組成的放飛小組迅即展開松繫留、解繫留、撤輪擋，動作一氣呵成。

消息指，遼寧艦着眼打造數量規模足夠的艦載機調運小組，不斷提升保障效率，航空部門打破男女界限，廣泛採取崗位實踐帶教，新老分層精訓，男女同標考核的方法，加強女引導員、繫留員培訓。目前，2名女引導員、4名女繫留員取得上崗資質。

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其中，航空長王雪亮表示，「下一步遼寧艦將培養更多的女引導員、繫留員，巾幗不讓鬚眉，讓她們在彩虹方陣中展示女艦員的靚麗風采，建強航母事業人才方陣。」

近年來，遼寧艦拓展培養思路，針對女艦員人數多、來源廣的特點，更注重「強打仗本領，強犧牲精神、強複合素養」，打破女艦員崗位使用的傳統認知，把她們放到一線戰位、關鍵崗位訓練。目前，近百名女艦員已覆蓋遼寧艦30餘個專業。