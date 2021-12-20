Omicron全球一天暴增逾1.6萬宗　聖誕臨近　多國防疫進退維谷

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情因變異病毒株Omicron（奧密克戎）快速蔓延，導致不少國家在重啟經濟與收緊限制之間進退維谷，有些國家看仍想觀望至最後一刻，英國拒絕排除聖誕節祭令可能性。



美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至20日下午6時21分，全球累計有確診個案274,767,779個、累計死亡個案5,356,319個。

只追蹤政府數據的Newsnodes在20日稱，全球Omicron確診個案增至62,419個，一天便新增16,715個。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月17日，乘客在英國倫敦排隊登上歐洲之星列車。（Reuters）

以下是多國疫情最新消息：

●英國

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）19日拒絕排除在聖誕節前推行進一步防疫措施的可能。他稱疫情下無法保證，需視情況而定。

賈偉德又指Omicron正快速擴散，實際感染數字可能更高，但等到數據更清晰時才反應，可能已太遲。

英國單日新增逾8.2萬宗確診，其中包括逾1,2000宗涉及Omicron的個案。

● 德國

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）19日確認該國不會在聖誕節前實施封鎖抗疫措施，但警告第五波新冠疫情將無法阻止，強制接種疫苗將會是阻止疫情持續的唯一方法。

他其後接受《圖片報》（BILD）訪問時補充，他所指的是「硬封鎖」的措施，民眾仍有條件地外出過聖誕，政府將在稍後公布相關限制。

德國新冠肺炎疫情：圖為12月18日，乘客在德國柏林的機場查看航班訊息。（AP）

● 法國

法國18日宣布計劃收緊防疫措施，包括將「健康通行證」升級為「疫苗通行證」。民眾不能再以陰性檢測結果作通行條件，必須完成接種兩劑疫苗才能進出公共場所，政府變相強制要求國民打針。有關措施草案將於2022年1月初進行兩院審議。

巴黎市政府18日宣布取消原訂於香榭麗舍大道舉辦的跨年音樂會與煙花匯演，所有演出活動亦取消。

● 比利時

比利時首都布魯塞爾19日約有3,500人遊行，抗議政府的9防疫措施。法媒19日稱，遊行期間有身穿黑衣的示威者與警方爆發衝突。示威者投擲石塊，防暴警察驅散他們。

政府早前開始收緊防疫措施，有民眾質疑強制接種疫苗以及相關認證措施，或者反對封城。《布魯塞爾時報》20日稱，初步數據顯示，比利時的平均單日新增確診個案為1萬宗以下。

比利時新冠肺炎疫情：圖為2021年12月19日，一名上街反對抗疫措施的示威者舉行標語牌，稱新冠肺炎是一種新的宗教。（AP）

● 意大利

該國《晚郵報》（Corriere della Sera）19日稱政府正考慮實施新的防疫措施，以免聖誕和新年假期時染疫人數激增。內文稱23日總理德拉吉（Mario Draghi）召開內閣會議後可能宣布新規定，要求已接種疫苗者進入人潮擁擠場所前，須出示病毒篩檢陰性證明；且在戶外也要戴口罩。

根據現行規定，已接種疫苗或曾染疫痊癒者皆可自由進入室內場所，包含酒吧、餐廳、博物館、電影院、夜店，或觀賞體育賽事。

● 美國

美國同時受變種病毒株Delta和Omicron侵襲，疫情升溫。Omicron疫情已導致美國個案增加。軍中及國會都有個案。美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）以及布克（Cory Booker）確診感染新冠肺炎，所幸病徵溫和。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）19日稱，政府預料Omicron疫情會是迅速而暫時的，預料未來數週確診個案會激增至比之前還要多的數量，但一段時間後，疫情會逐漸消失。

他稱政府會在聖誕前決定是否取消或更改有關時代廣場跨年活動的防疫措施。他11月時指跨年活動會舉行，但參加者須完成接種疫苗。

韓國新冠肺炎疫情：圖為12月15日，韓國高陽市一條購物街人流很少。（AP）

●澳洲

悉尼確診個案升至接近紀錄高位，但政府部仍抗拒推出室內口罩令，以及在一些場所推出人數限制。

● 韓國

中央防疫對策本部20日稱，該國疫情風險度自11月第四周（11月21日至27日）以來連續4週被評為處於最高水平。部門首都圈醫療系統運作已超出負荷，非首都圈醫療系統也告急。

部門流行病學調查組組長李相元（音譯）20日預測，Omicron今後一、兩個月內恐成為在韓國佔上風的毒株。

中央防疫對策本部20日公布截至當天零時，韓國較前一天零時新增確診病例5318個，累計確診57.0414萬個。

●日本

日本《讀賣新聞》引述政府消息人士稱，政府會在年底擴大對外國人入境的限制。

泰國新冠肺炎疫情：圖為12月3日，泰國曼谷醫護人員在顧客進入一間餐廳前，協助他們接受新冠病毒檢測。（Getty）

●泰國

20日公布發現第一宗Omicron個案後，衞生部稱建議對入境的外國人實行強制隔離。

●俄羅斯

克里姆林宮稱相信世界衛生組織（WHO）會在數月內批准該國研發的「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為7月8日，俄羅斯首都莫斯科一名醫護人員準備為民眾接種「衛星-Light」新冠疫苗。（Reuters）

●烏克蘭

該國發現第一宗Omicron個案。