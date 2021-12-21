俄羅斯驅逐2名德國外交官　回應柏林政府類似行動

俄羅斯外交部12月20日宣布驅逐兩名德國外交官，稱這是對柏林驅逐俄羅斯外交官舉動的對等回應。



據俄羅斯衛星通訊社12月20日報道，當日，俄羅斯外交部就「對等驅逐」2名德國外交官一事召見了德國駐俄羅斯大使馮·蓋爾（Geza Andreas von Geyr）。

俄羅斯外交部在其官網發布消息稱：「作為對德國政府驅逐俄羅斯外交官這一不友好決定的對等回應，向德國大使宣布2名德國駐俄羅斯大使館外交人員為『不受歡迎的人』，並強調，俄方將一如既往，就柏林在未來針對莫斯科採取的任何可能對抗攻擊做出恰如其分的對等回應」。

12月15日，柏林法院裁定格魯吉亞公民漢戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）被害案嫌疑人——俄羅斯公民瓦季姆·索科洛夫（克拉西科夫）殺人罪名成立，判處其終身監禁。辯方堅稱證據不足，但暫未做出上訴決定。

德國外交部在宣判後召見了俄羅斯大使涅恰耶夫（Sergey Yuryevich Nechaev），宣布驅逐2名俄羅斯外交官。俄羅斯外交部堅決否認國家機構參與謀殺漢戈什維利。

事後，俄大使館表示：「德國外交部領導層2021年12月15日向俄羅斯大使表示，德國政府決定宣布俄羅斯駐德大使館兩名外交官為不受歡迎人士。我方已經表示強烈抗議，並強調，此類無根據的舉動是明顯的不友好行為，我方近期將做出相應的回應。」