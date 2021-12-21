Omicron成美國新感染主流病毒株　部分地區90%病例完全取代Delta

美國疾病控制和預防中心（CDC）顯示，美國在12月20日的新增感染患者中，有超過七成被確診感染新冠Omicron（奧密克戎）變種，意味Omicron已取代Delta變種成為美國疫情的主流病毒株。



根據CDC公布數字，Omicron變種在12月初首次被發現，但在不足3個星期的時間，已成為主流感染病毒。在部分地區如紐約、新澤西等，Omicron變種佔新確診病例的九成，Delta變種幾乎被完全取代。

圖為12月20日，美國紐約時代廣場，大批市民正排隊等待病毒檢測。（Reuters）

哈佛公共衛生學院流行病學家哈納奇（Bill Hanage）表示，病毒增長速度讓他印象深刻。Omicron變種病毒有多個表面蛋白突變，讓其更容易傳染及躲避免疫系統的阻截。初期科學家預料這會較Delta變種傳播速度更快，事實亦證明如此。

雖然初步數據顯示病毒帶來的症狀較其他變種輕，但這無法確定和掉以輕心。哈納奇形容即使只是感冒，但若「同時間大量人患上感冒」，同樣可以壓跨醫療系統。而同時即使感冒也有重症風險，當感染數字大幅上升，患上重症的人數也必然會增加。

德州一名未有接種疫苗，50多歲的男子在20日於醫院病逝，成為美國首位感染Omicron變種病毒病逝的人。