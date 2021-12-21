立法會選舉︱北京斥個別西方國家互相勾連　對香港指手劃腳

針對香港立法會選舉，「五眼聯盟」、七國集團（G7）外長和歐盟外交事務高級代表12月20日相繼發表聯合聲明，主張「對香港民主元素受到侵蝕表示嚴重關切」，中國外交部發言人12月21日批評個別西方國家互相勾連，對香港民主法治指手劃腳。



在12月21日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅在回應相關提問時表示，針對個別西方國家相互勾連，對香港特區第七屆立法會選舉說三道四，對香港民主法治指手劃腳，粗暴干涉中國內政。他又稱，中方表示堅決反對，強烈譴責。

2021年12月20日，香港立法會議員候選人霍啟剛（右四）在香港立法會選舉中獲勝後，與他的妻子、前奧運跳水金牌得主郭晶晶（左四）和其他競選團隊成員一起慶祝勝利。（AP）

趙立堅指，香港立法會選舉過程公平、公正、公開、安全、廉潔，選民各項民主權利得到了充分尊重和保障。

趙立堅強調，在英國殖民統治下，香港沒有任何民主可言，香港居民從未享有真正的民主、人權和自由，但從來沒有哪個所謂「民主國家」就此表達過關切。

趙立堅指責說，在香港民主形式不斷豐富發展、民主質量不斷改善提升的時候，個別西方國家卻跳出來、大言不慚地就中國一個地方行政區域的民主選舉表達所謂「關切」，頤指氣使地攻擊，指責香港的民主和法治，這充分暴露出他們的虛偽嘴臉和搞亂香港、遏制中國發展的險惡用心。