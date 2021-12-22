新冠肺炎︱特朗普指中國應賠償60萬億美元　北京：反覆推責

美國前總統特朗普（Donald Trump）接受霍士（Fox）新聞台採訪時聲稱「中國毀了整個世界」、「應為新冠肺炎疫情賠償60萬億美元」，並稱「中國在經濟上剝削美國多年」。中方12月20日對此回應表示，特朗普反覆推責，又指所謂「中國剝削美國」完全是無稽之談。



在12月20日的中國外交部例行記者會上，對於特朗普上述言論，外交部發言人趙立堅回應稱，特朗普在任期間，美國累計新冠肺炎確診病例超過2,400萬，死亡病例超過41萬，「無論那些虛偽政客如何甩鍋推責，轉移視線都改變不了他們無視民眾生命健康防控不力的事實。特朗普反覆推責，只會不斷提醒世人，究竟是誰才是美國疫情慘狀的第一責任人？」

趙立堅表示，所謂「中國剝削美國」完全是無稽之談。自建交以來，中美兩國合作為兩國人民都帶來了巨大利益，中美經貿關係的本質是互利共贏。事實上美國無理打壓中國企業，才是破壞市場經濟原則和國際經貿規則的剝削行徑。

據俄羅斯衛星通訊社12月20日報道，特朗普在接受霍士電視台採訪時提到，中國必須支付賠償金，至少部分彌補新冠病毒（SARS-CoV-2）大流行所造成的損失，估計損失為60萬億美元。