世衛警告︰Omicron令歐洲新冠肺炎個案急增　要為另一場風暴準備

世界衛生組織（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）周二（22日）表示，歐洲新冠肺炎個案因Omicron變種病毒而顯著上升，認為「另一場風暴快要降臨」，呼籲各國政府做好準備。



克魯格稱，世衛歐洲區53個成員國中，已有最少38個出現Omicron感染個案，更已成為英國、丹麥和葡萄牙的主流病毒，警告Omicron未來數周會成為更多國家的主流毒株，令本來已緊張的醫療系統再受壓。

克魯格又指，歐洲89%的Omicron個案徵狀都與其他變種病毒個案相似，包括咳嗽、喉嚨痛和發燒。病毒主要由20至39歲的年輕人傳播，傳播力相信比其他毒株高，在多個國家出現前所未見的感染率，約1.5日至3日增加一倍。他建議歐洲政府加快為國民接種疫苗，推出額外措施揭止病毒傳播，準備好醫保系統等必須的基建。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）則表示，現時難以斷定Omicron變種病毒比Delta溫和，認為感染Omicron生病的人仍可能令醫療系統超負荷。

歐洲多國近日先後實施封城措施抗疫。葡萄牙也在昨日宣佈民眾12月26日至1月9日要居家工作；英國則表示會在未來48小時公布會否加強抗疫規定。