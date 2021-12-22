Omicron漸成多國主流病毒株　打亂部署是否封城變難題︱國際晨報

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）來勢洶洶，更已逐漸成為多國的主流病毒株，一時之間打亂各地政府在聖誕前的部署，是否再度封城變成兩難的問題，其中荷蘭已宣告封城應對，澳洲總理則表明「不再封城」。



目前在南非外，Omicron已漸成為美國、英格蘭、愛爾蘭、丹麥等國的新一波疫情主流病毒株，其中在美國，12月20日的新增感染患者中有超過70%確診感染Omicron，意味已取代Delta成為主流。

多國為抗新變種變種，進一步收緊邊境措施應對，例如新西蘭將押後重開邊境計劃，預料至2022年2月底才會開始允許公民免隔離入境，泰國也宣布暫停「沙盒」計劃，恢復強制外國旅客隔離檢疫的措施。

新冠肺炎疫情：圖為12月20日在美國紐約，民眾排隊輪候接受病毒檢測（Getty）

在聖誕前夕，多國本來盼放寬入境抗疫措施，讓民眾歡渡聖誕，如今部署遭打亂，反而「是否封城」變成難題，其中荷蘭早兩日已狠下決心，宣告會重新封城，預計封鎖情況至少持續到明年1月中旬，英國也不排除再封城；另一邊的澳洲，總理莫里森（Scott Morrison）則表明不會再封城，主張要終結強硬手段，衞生部長則指染疫病例中只有一部份須住院治療。

更多有關新冠肺炎疫情的報道，請點擊瀏覽：

多國新冠疫情加劇：美國現首宗Omicron死亡個案 加拿大外長染疫

Omicron｜莫德納加強劑能有效應對新變種 中和抗體大增37倍

新冠肺炎｜世衛籲民眾取消聖誕新年慶祝活動 盼2022年結束疫情

首款國產特效藥｜數據顯示能降低新冠肺炎死亡及重症率達80%

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。