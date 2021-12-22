立陶宛總理與美卿布林肯通話　討論對華議題

路透社12月21日報道，立陶宛總理辦公室發表聲明，立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）21日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，討論了美國對立陶宛的支持，以應對所謂「中國的經濟壓力」。



希莫尼特提出「重要的是，在經濟壓力面前，尊重國際規則的志同道合國家，必須團結一致。我們必須繼續在歐盟內部以及與美國和印太地區的民主國家共享訊息並協調行動。」

In a call with @SecBlinken, I thanked the U.S. for its support to 🇱🇹 facing geopolitical pressures.



It’s important for all partners in the EU, US and Indo-Pacific to work together to counter acts of coercion. pic.twitter.com/GrpFvX9wIA — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) December 21, 2021

立陶宛7月宣告允許台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」之名設立代表處後，立陶宛與中國的雙邊緊張局勢升級。