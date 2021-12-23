布林肯與博雷利通話斥中國向立陶宛施壓　北京：不顧事實刻意護短

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月22日與歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）通電話，兩人討論俄烏邊境局勢，及中國與立陶宛之間的爭端，並指責北京的政治報復行為。中國外交部23日回應稱，美方和歐方應該敦促立陶宛盡快承認並糾正錯誤，而不是不顧事實，刻意護短。



美國國務院12月22日聲明指出，布林肯與博雷利重申致力加強美歐夥伴關係，並共同應對挑戰。在俄烏邊境局勢上，兩人同意採取協調行動支持烏克蘭主權與領土完整，重申俄羅斯對烏克蘭的任何軍事侵略都將對俄羅斯造成巨大後果。

圖為12月16日，歐盟外交政策負責人博雷利在比利時布魯塞爾，出席歐洲議會會議。（Reuters）

兩人同時談到中國與立陶宛之間的爭端，提及中國單邊行動及不斷擴大的國際影響，指責北京的政治報復行為嚴重阻礙立陶宛的貨物交易，甚至影響其他歐盟成員國和美國的公司。

聲明稱面對中國的脅迫行為，美國與歐盟將繼續聲援立陶宛，並承諾共同努力加強其經濟韌性。

中國外交部發言人趙立堅23日在例行記者會回應表示，立陶宛在涉台問題上犯下嚴重錯誤，立陶宛不僅不承認並改正錯誤，反而一再謊話連篇，推卸責任，混淆視聽。他稱美歐心知肚明，又指美歐應該做的是敦促立方盡快承認並糾正錯誤，而不是不顧事實，刻意護短。他批評美歐借此無端指責中方，更是顛倒是非，違背道義，也損害美歐自身形象。